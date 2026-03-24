La metaniera russa "Arctic Metagaz", alla deriva al largo della costa occidentale libica, è stata stabilizzata in vista di un'operazione di traino verso un'area sicura. Lo ha reso noto il ministero della Difesa del Governo di unità nazionale (Gun), indicando che l'intervento è stato condotto con l'impiego di un rimorchiatore specializzato appartenente alle infrastrutture petrolifere. Secondo quanto riferito dal ministero, l'operazione ha consentito di "mettere in sicurezza la posizione della nave e impedirne ulteriori spostamenti", come misura preliminare al trasferimento controllato dell'unità. L'obiettivo è evitare che la metaniera continui a derivare verso la costa di Zuwara, riducendo i rischi per la navigazione e per l'ambiente marino.