Lampedusa, petroliera russa alla deriva: a bordo 900 tonnellate di gasolio

"Una petroliera russa alla deriva e senza equipaggio si avvicina alle acque di Lampedusa. Si ritiene che sulla nave ci siano 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas liquefatto". L'imbarcazione, gravemente danneggiata, sarebbe la metaniera russa Arctic Metagaz, che era stata colpita nella notte tra il 3 e il 4 marzo da droni mai attribuiti con certezza, forse ucraini. Tutti e 30 i membri dell'equipaggio sono già stati portati in salvo. Ne ha dato notizia il Tg1 con un video su Instagram.