Cos'è il missile russo Oreshnik e perché preoccupa i Paesi occidentali

La Russia ha utilizzato il missile balistico Oreshnik durante una nuova ondata di bombardamenti contro l'Ucraina. A denunciarlo è stato il leader di Kiev Volodymyr Zelensky, secondo cui il vettore è stato lanciato contro la città di Bila Tserkva, a sud della capitale, nel corso di attacchi notturni che hanno provocato vittime e gravi danni alle infrastrutture civili. Vediamo quali sono le caratteristiche del missile e perché preoccupa i Paesi occidentali.