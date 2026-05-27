Guerra in Ucraina, Zelensky chiede munizioni a Trump: "Dobbiamo proteggerci dagli attacchi terroristici russi"

L'appello sottolinea quanto l'Ucraina dipenda dai suoi alleati occidentali per contrastare i bombardamenti missilistici russi. Inoltre, pare che un alto funzionario della presidenza ucraina ha ammesso che reperire munizioni per i sistemi di difesa aerea avanzati forniti dagli alleati occidentali di Kiev è "complicato". "È difficile trovare missili in questo momento, dato che ci sono così tanti altri ordini nel Golfo e in altre zone simili. E anche le forniture tramite il Purl hanno subito dei rallentamenti", ha spiegato all'Afp.