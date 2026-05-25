"Il ministro ha ricordato gli accordi raggiunti al più alto livello ad Anchorage nell'agosto del 2025, su proposta degli Stati Uniti, riguardo al conflitto ucraino, ed ha espresso rammarico per il fatto che gli sfacciati tentativi delle élite europee e del regime di Kiev stiano minando tali accordi, che hanno aperto la strada a una soluzione sostenibile e a lungo termine basata su un equilibrio di interessi", si legge ancora nella nota.