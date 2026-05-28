L'Onu inserisce Russia e Israele nella lista nera degli stupri di guerra

Lo scorso agosto, il segretario generale António Guterres aveva messo in guardia Israele e Russia contro una possibile inclusione, ma "le Nazioni Unite hanno continuato a registrare episodi e manifestazioni di violenza sessuale" nel contesto della guerra in Ucraina e nei territori palestinesi occupati, secondo il suo nuovo rapporto, che sarà inviato a breve ai membri del Consiglio di sicurezza.