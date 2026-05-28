L'Onu inserisce Russia e Israele nella lista nera degli stupri di guerra
Il segretario generale Guterres aveva messo i due Paesi su una possibile inclusione, ma "le Nazioni Unite hanno continuato a registrare episodi"
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Le forze di sicurezza israeliane e russe sono state aggiunte alla lista nera dell'Onu per le presunte violenze sessuali nelle zone di conflitto, in particolare in relazione alle accuse dei prigionieri, secondo un rapporto annuale visionato dall'Afp.
Lo scorso agosto, il segretario generale António Guterres aveva messo in guardia Israele e Russia contro una possibile inclusione, ma "le Nazioni Unite hanno continuato a registrare episodi e manifestazioni di violenza sessuale" nel contesto della guerra in Ucraina e nei territori palestinesi occupati, secondo il suo nuovo rapporto, che sarà inviato a breve ai membri del Consiglio di sicurezza.
Israele interrompe i rapporti con Guterres
"Israele ha interrotto ogni rapporto con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Lo ha reso noto su X la rappresentanza diplomatica di Israele presso l'Onu.
"L'Onu ha inserito Israele nella lista nera della violenza sessuale nelle zone di conflitto, accanto alle organizzazioni terroristiche più spietate al mondo: Hamas e l'Isis. Si tratta di una decisione politica. Lontana dai fatti e dalla realtà" afferma in un post sul social X l'ambasciatore israeliano presso le Nazioni Unite Danny Danon.
"Dato che Antonio Guterres ha scelto di violare ogni principio di onestà, integrità e professionalità, Israele ha deciso di interrompere ogni rapporto con l'Ufficio del Segretario generale e attenderà la nomina di un nuovo Segretario generale delle Nazioni Unite", ha scritto il Il ministero degli Esteri israeliano in un comunicato pubblicato su X.
Onu: "Israele interrompe i rapporti con Guterres? Nostra porta aperta"
"Da parte nostra, la porta del segretario generale Onu rimane aperta" ha detto il portavoce di Antonio Guterres, Stephane Dujarric, commentando le parole dell'ambasciatore israeliano Danny Danon.