Cinquanta membri Onu denunciano minacce russe contro diplomatici a Kiev

Circa 50 Stati membri dell'Onu, tra cui l'Italia, denunciano le "minacce" di Mosca contro i diplomatici a Kiev. Lo hanno affermato in una dichiarazione letta dall'ambasciatore ucraino alle Nazioni Unite, Andrii Melnyk. Nella dichiarazione i membri Onu (insieme all'Unione Europea) "condannano le recenti minacce della Russia contro le istituzioni diplomatiche e le ambasciate a Kiev. È qualcosa che non possiamo tollerare". Ieri le autorità russe hanno invitato i cittadini stranieri residenti nella capitale ucraina, compreso il personale diplomatico, a lasciare la capitale ucraina in vista di ulteriori bombardamenti russi.