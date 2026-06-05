Guerra in Ucraina, Putin: "Non vedo alcun motivo per ora per incontrare Zelensky, cerca solo di fermarci"

"Abbiamo sempre sostenuto i negoziati diretti tra l'Ucraina e il Cremlino. Sarò molto chiaro. Credo che oggi l'Ucraina e la Russia siano le uniche in grado di elaborare sia un cessate il fuoco che un piano di pace", ha detto Emmanuel Macron, presidente francese, a proposito della lettera inviata da Zelensky a Putin. "Gli europei possono dare il loro contributo, dato che siamo di gran lunga i maggiori finanziatori dello sforzo bellico ucraino. Gli europei devono, a un certo punto, sedersi al tavolo delle trattative per un piano di pace", ha aggiunto Macron.