Ucraina, Zelensky a Putin: "Incontriamoci e mettiamo fine a questa guerra" | Cremlino: "Qui è il benvenuto" | Trump: "Sarebbe bellissimo"

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha scritto una lettera aperta all'omologo russo Vladimir Putin per chiudere la guerra. "Poniamo fine al conflitto in un formato tra noi e voi: propongo un incontro - ha scritto il leader di Kiev - e propongo di fissare una data precisa. Il tentativo di stabilire una vera tregua è il modo migliore per iniziare a dialogare". Parole che suonano come una prova di disgelo, vista anche l'apertura di Putin, per il quale la Russia è pronta a raggiungere una soluzione "attraverso mezzi pacifici". Il capo del Cremlino, a margine del forum di San Pietroburgo, ha aggiunto che si troverà "il modo di formalizzare l'accordo di pace": un traguardo che per Mosca deve essere raggiunto senza la mediazione dell'Unione europea, perché sarebbe necessaria quella neutralità che, a detta dello zar, Bruxelles non ha. Sull'eventuale incontro tra Zelensky e Putin, il Cremlino ha già aperto le porte: "Zelensky può venire a Mosca quando vuole". Plauso da parte del leader americano Donald Trump: "Sarebbe bellissimo se si incontrassero".