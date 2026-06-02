Ucraina sotto attacco, pesanti bombardamenti su Kiev: "Tre morti, oltre 30 feriti" | Blackout nella capitale

Anche Dnipro è stata bersagliata come Kiev da una selva di droni e missili. Un attacco massiccio che, secondo l'amministrazione locale, ha causato almeno quattro morti e 16 feriti, molti gravi o gravissimi. Una casa a due piani è stata parzialmente distrutta ed è in fiamme. Una donna che si trovava all'interno è rimasta uccisa, aveva 73 anni. Altre sette persone, tra cui una bambina, sono rimaste ferite a seguito dei bombardamenti sul quartiere di Slobidskyi a Kharkiv.