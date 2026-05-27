Nuovo appello contro la guerra di Papa Leone XIV al termine dell'udienza generale del mercoledì in Piazza San Pietro. "La guerra - ha detto Prevost - non risolve i problemi ma li aggrava. Non costruisce sicurezza ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni cadono anche le speranze. Si distruggono case e luoghi di preghiera, si spezzano vite innocenti", ha detto il pontefice, rivolgendo un appello per Kiev: "Sono preoccupato per la guerra in Ucraina che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili". Prevost, nel corso dell'udienza generale, ha poi in due occasioni rivolto i suoi saluti ai fedeli provenienti dal Libano.