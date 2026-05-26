ha usato una fiocina da pesca

Bergamo, colpito da un dardo: rintracciato dai carabinieri l'aggressore

Ha colpito abbassando il finestrino dell'auto in quello che è da capire se è stato un agguato mirato o l'azione di uno squilibrato contro passanti a caso

26 Mag 2026 - 11:00
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È stato rintracciato nella serata del 26 maggio dai carabinieri l'uomo che poche ore prima a Carvico aveva ferito con una fiocina da pesca, da un'auto in transito, un pedone di 59 anni nel parcheggio di un supermercato.

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La dinamica dei fatti

 Restano ancora avvolte nel mistero le circostanze e le cause della surreale aggressione avvenuta all'esterno di un supermercato della Bergamasca. Come ricostruito dai carabinieri sulla base delle testimonianze raccolte, il colpo è stato sparato da un uomo a bordo di un'auto in transito. Nel bar del supermercato il 59enne aveva appena pranzato con un'amica e i due stavano tornando alla loro vettura posteggiata nel parcheggio. È però sopraggiunto il mezzo dal quale è stata scoccata la fiocina; l'aggressore non sarebbe sceso dall'auto ma ha semplicemente abbassato il finestrino per colpire e poi dileguarsi. In quello che è da capire se è stato un agguato mirato o l'azione di uno squilibrato contro passanti a caso.

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Il ferito è sempre rimasto cosciente ed è stato soccorso da alcune persone presenti, tra cui una dottoressa: sul posto sono giunti i mezzi del 118, l'automedica e l'ambulanza, con la quale l'uomo è stato poi portato all'ospedale Papa Giovanni XXIII in codice giallo. 

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