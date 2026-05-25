EPISODIO SURREALE

Carvico (Bergamo), uomo colpito da un dardo scagliato da un'auto in corsa: in ospedale

Il 59enne, rimasto ferito al petto, stava camminando nel parcheggio di un supermercato. Indagini in corso

25 Mag 2026 - 16:51
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Episodio surreale a Carvico, nella Bergamasca. Nel pomeriggio di lunedì 25 maggio, un uomo di 59 anni è stato colpito al petto da un dardo lanciato da un'auto in corsa. A riportare la notizia è Il Giorno. Non è ancora chiaro cosa abbia effettivamente colpito l'uomo: come spiega il quotidiano, le ipotesi vanno da una freccia di una fiocina per subacquei al dardo di una balestra, o ancora a una freccia di una cerbottana.

Cosa è successo

 Secondo la ricostruzione, l'uomo stava passeggiando, insieme alla compagna, nel parcheggio di un supermercato al confine con Calusco d'Adda, quando è stato colpito dal dardo lanciato dall'auto, che si sarebbe subito allontanata. L'allarme è stato dato da alcuni presenti che hanno contattato i soccorsi. Sul luogo sono intervenuti un'ambulanza, che ha prestato le prime cure, e l'elicottero del 118. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Zogno, impegnati nei rilievi e nella raccolta delle testimonianze.

Il ferito non è grave

 Come riporta Il Giorno, il dardo non avrebbe colpito organi vitali né provocato lesioni profonde. L'uomo è stato quindi trasportato in ambulanza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove resta sotto osservazione. Le sue condizioni non sono gravi. La compagna è invece rimasta illesa.

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Indagini in corso

 Gli investigatori stanno cercando di capire quale tipo di oggetto abbia colpito il 59enne: le ferite riportate, appunto, fanno pensare a un oggetto appuntito. Resta inoltre da chiarire se il dardo fosse diretto proprio contro l'uomo oppure se si sia trattato di un "errore".

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