Carvico (Bergamo), uomo colpito da un dardo scagliato da un'auto in corsa: in ospedale

Secondo la ricostruzione, l'uomo stava passeggiando, insieme alla compagna, nel parcheggio di un supermercato al confine con Calusco d'Adda, quando è stato colpito dal dardo lanciato dall'auto, che si sarebbe subito allontanata. L'allarme è stato dato da alcuni presenti che hanno contattato i soccorsi. Sul luogo sono intervenuti un'ambulanza, che ha prestato le prime cure, e l'elicottero del 118. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Zogno, impegnati nei rilievi e nella raccolta delle testimonianze.