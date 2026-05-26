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Guerra in Iran, il segretario di Stato Usa Rubio: "Accordo possibile e lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro"
Gli Stati Uniti colpiscono nel sud del Paese un sito per il lancio di missili e navi iraniane che stavano cercando di collocare mine
© Afp
"Un accordo con l'Iran è ancora possibile, nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici nel sud del Paese" ad affermarlo è il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del Paese dove, secondo il Comando Centrale americano, gli Stati Uniti, per autodifesa, hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Focus anche sullo stretto di Hormuz, che secondo Rubio "verrà aperto, in un modo o nell'altro". Intanto il presidente Usa Donald Trump paragona la sua politica sul'Iran con quella di Barack Obama: in un'immagine postata sul suo profilo Truth contrappone i soldi concessi dall'ex presidente a Teheran alla sua politica di forza fatta di missili.
"Un accordo con l'Iran è ancora possibile, nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici nel sud del Paese". Lo sostiene il segretario di Stato americano Marco Rubio. "Oggi si sono tenute alcune discussioni in Qatar, quindi vedremo se riusciremo a compiere progressi. Penso che le discussioni ruotino molto attorno alla formulazione precisa del testo iniziale, quindi ci vorranno alcuni giorni", ha dichiarato Rubio a Jaipur, durante una visita ufficiale in India. "Il presidente ha espresso la sua volontà di raggiungere un accordo. O concluderà un accordo, o non ci sarà alcun accordo" ha concluso.
Gli Stati Uniti hanno colpito nel sud dell'Iran in autodifesa, colpendo un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Lo afferma il Centcom, secondo quanto riportato dai media americani. "Le forze americane hanno condotto attacchi di autodifesa nell'Iran del sud per proteggere le truppe dalle minacce poste dalle forze iraniane", ha detto il portavoce del Centcom Timothy Hawkins in una nota a Cnn. "Fra gli obiettivi figuravano un siti per il lancio di missili e imbarcazioni iraniane che tentavano di posizionare mine. Continueremo a difendere le truppe pur se con moderazione durante il cessate il fuoco", ha aggiunto. Secondo Al Arabiya, nel mirino c'erano imbarcazioni a sud dell'isola di Larak e gli attacchi hanno causato quattro morti.
Donald Trump paragona la sua politica sull'Iran con quella di Barak Obama. In un'immagine postata sul suo social Truth contrappone i soldi concessi dall'ex presidente a Teheran alla sua politica di forza fatta di missili. Il commander-in-chief è stato criticato per l'accordo con l'Iran che molti valutano peggiore di quello del suo predecessore.
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