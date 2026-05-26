Guerra in Iran, il segretario di Stato Usa Rubio: "Accordo possibile e lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro"

Gli Stati Uniti hanno colpito nel sud dell'Iran in autodifesa, colpendo un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Lo afferma il Centcom, secondo quanto riportato dai media americani. "Le forze americane hanno condotto attacchi di autodifesa nell'Iran del sud per proteggere le truppe dalle minacce poste dalle forze iraniane", ha detto il portavoce del Centcom Timothy Hawkins in una nota a Cnn. "Fra gli obiettivi figuravano un siti per il lancio di missili e imbarcazioni iraniane che tentavano di posizionare mine. Continueremo a difendere le truppe pur se con moderazione durante il cessate il fuoco", ha aggiunto. Secondo Al Arabiya, nel mirino c'erano imbarcazioni a sud dell'isola di Larak e gli attacchi hanno causato quattro morti.