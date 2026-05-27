Spagna: perquisita la sede del Partito Socialista | Sanchez: "Piena collaborazione con la magistratura"
Gli agenti dell'Unità Operativa Centrale a Madrid per raccogliere informazioni su un possibile schema di finanziamento illecito all'interno del partito
© Ansa
Agenti della Guardia Civil in Spagna si sono presentati all'alba di oggi nella sede centrale del Partito Socialista spagnolo (Psoe) a Madrid. Lo riporta El Confidencial ma la notizia è stata confermata anche da altri media.
Spagna, media: "Guardia Civil nella sede del Partito Socialista"
Secondo El Confidencial, l'intervento dell'Unità della Guardia Civil specializzata in reati economici (Uco) nella sede socialista riguarderebbe una richiesta di documenti e informazioni nel quadro di un'inchiesta coordinata dal giudice dell'Audiencia Nacional, Ismael Moreno su un "presunto finanziamento illecito del Psoe", il partito di cui è segretario nazionale il premier Pedro Sanchez.
La perquisizione avviene mentre il leader spagnolo è a Roma, in udienza ufficiale dal Papa Leone XIV nella seconda giornata di un viaggio ufficiale in Italia.
Secondo fonti vicine all'inchiesta citate dall'agenzia Efe, le operazioni, destinate a proseguire nella giornata, mirano a raccogliere documenti, file e materiale relativo a pagamenti in contanti avvenuti nel Psoe tra il 2017 e il 2024 per la liquidazione di spese di dirigenti e impiegati.
Sanchez: "Piena collaborazione con la magistratura"
Il primo ministro spagnolo è intervenuto sul caso e ha promesso collaborazione con la magistratura e una risposta "decisa" a qualsiasi irregolarità. "Non voglio sottovalutare la gravità dell'indagine attualmente in corso presso l'Audiencia Nacional", ha affermato, promettendo però che il suo partito fornirà "piena collaborazione con la magistratura".
Sánchez ha poi riferito di "non essere finora stato al corrente" di indiscrezioni su presunti coinvolgimenti nell'indagine di personale del Psoe. "Siamo un partito che non ha niente da nascondere", ha aggiunto, sostenendo che "nessuna" delle inchieste in corso che coinvolgono persone a lui vicine "mettono in discussione le azioni del governo in favore dell'agenda sociale".
Puente: "Semplice richiesta di informazioni"
Il ministro dei Trasporti spagnolo, il socialista Oscar Puente, ha affermato che gli agenti dell'Unità Operativa Centrale (Uco) della Guardia Civil sono arrivati nella sede del Psoe a Madrid per una "semplice richiesta di informazioni" e non con un mandato di perquisizione, e ha contestato come i media spagnoli abbiano riportato la notizia. La radio tv pubblica spagnola Rtve, ha affermato, citando fonti informate, che, sebbene l'operazione dell'Uco sia iniziata con richieste di informazioni presso la sede del Psoe, potrebbe sfociare in perquisizioni.
Portavoce Psoe: "tranquillità e massima collaborazione con inquirenti"
Sull'ispezione in corso è intervenuta anche la portavoce del Partido Socialista Obrero Espanol (Psoe), Montse Minguez, ha lanciato un messaggio di "tranquillità" e assicurato "massima collaborazione" con gli inquirenti.
"Il Partito socialista è diverso dal Partido Popular e lo abbiamo dimostrato in molte occasioni. Qui non c'è distruzione di prove. E, pertanto, tutta l'informazione che sarà richiesta sarà trasmessa", ha detto Minguez in un'intervista a Catalunya Radio.
La portavoce ha denunciato "una campagna di discredito e linciaggio" politico e mediatico contro i socialisti da parte delle destre, in relazione alle numerose inchieste che vedono al centro esponenti ed ex dirigenti del Psoe, fra cui anche l'ex premier José Luis Rodriguez Zapatero, e si è detta convinta che "non si fermeranno".