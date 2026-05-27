Spagna: perquisita la sede del Partito Socialista | Sanchez: "Piena collaborazione con la magistratura"

Il ministro dei Trasporti spagnolo, il socialista Oscar Puente, ha affermato che gli agenti dell'Unità Operativa Centrale (Uco) della Guardia Civil sono arrivati nella sede del Psoe a Madrid per una "semplice richiesta di informazioni" e non con un mandato di perquisizione, e ha contestato come i media spagnoli abbiano riportato la notizia. La radio tv pubblica spagnola Rtve, ha affermato, citando fonti informate, che, sebbene l'operazione dell'Uco sia iniziata con richieste di informazioni presso la sede del Psoe, potrebbe sfociare in perquisizioni.