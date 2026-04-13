Nell'ordinanza, il giudice Peinado sostiene che Barrabés abbia aiutato Gomez nella creazione della cattedra alla Complutense e che abbia ricevuto in cambio benefici per le sue aziende. Come prova ci sarebbero le lettere firmate dalla first lady a sostegno di una joint venture legata all'imprenditore, incluse in procedure di gara di enti pubblici. Nell'ordinanza Peinado è stato particolarmente duro, affermando che "una condotta proveniente dai palazzi presidenziali, come in questo caso, sembra più tipica dei regimi assolutisti" e che per trovare precedenti simili bisogna risalire ai tempi di Fernando VII. Affermazione che è stata accolta con sdegno negli ambienti dell'esecutivo e del Partito socialista, che hanno anche contestato il "tempismo" con cui ha agito il giudice istruttore.