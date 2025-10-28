Logo Tgcom24
"Non siamo disposti a continuare"

Spagna, Puigdemont rompe con il governo di Sanchez: il partito catalano passa all'opposizione

28 Ott 2025 - 00:46
© Ansa

© Ansa

La formazione indipendentista Junts per Catalunya, guidata da Carles Puigdemont, ha deciso di ritirare il proprio sostegno al governo socialista di Pedro Sanchez. La decisione è stata approvata all’unanimità dalla direzione del partito, ma dovrà essere ratificata dalla base militante nelle prossime ore. Fonti interne precisano che la mossa non comporta al momento una crisi di governo, né l’avvicinamento di Junts ai partiti della destra. Tuttavia, una volta confermata, la scelta porterà il partito a collocarsi formalmente all’opposizione. "Non siamo disposti a continuare ad aiutare un governo che non aiuta la Catalogna, nè questo nè altri governi", ha detto Puigdemont.

spagna
catalogna
carles puigdemont