Il Papa arrivato a Madrid: "Gli abusi del clero sono una ferita ancora aperta" | "Per l'Ucraina bisogna spingere sul negoziato"

A bordo dell'aereo papale che lo ha portato in Spagna, Papa Leone XIV ha parlato anche del conflitto russo-ucraino. "Il messaggio è già nell'enciclica, Bisogna promuovere anche il negoziato, si stava almeno facendo qualche sforzo ma veramente bisogna spingere perché la violenza abbia una conclusione della violenza e della guerra": ha detto il Pontefice interpellato sulla situazione dopo le prove di dialogo, già fallite tra il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e quello russo, Vladmir Putin.