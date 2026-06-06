Il Papa arrivato a Madrid: "Gli abusi del clero sono una ferita ancora aperta" | "Per l'Ucraina bisogna spingere sul negoziato"

© Ansa | Papa Leone XIV, atterrato a Madrid, è stato accolto da re Felipe VI e dalla regina Letizia
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"Bisogna spingere perché la violenza vi sia conclusione della violenza e della guerra" ha affermato il Pontefice
© Ansa | Papa Leone XIV, atterrato a Madrid, è stato accolto da re Felipe VI e dalla regina Letizia
© Ansa | Papa Leone XIV, atterrato a Madrid, è stato accolto da re Felipe VI e dalla regina Letizia
A bordo dell'aereo papale che lo ha portato in Spagna, Papa Leone XIV ha parlato anche del conflitto russo-ucraino. "Il messaggio è già nell'enciclica, Bisogna promuovere anche il negoziato, si stava almeno facendo qualche sforzo ma veramente bisogna spingere perché la violenza abbia una conclusione della violenza e della guerra": ha detto il Pontefice interpellato sulla situazione dopo le prove di dialogo, già fallite tra il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e quello russo, Vladmir Putin.
Quella degli abusi sessuali è "una ferita ancora aperta". Lo ha detto Papa Leone a bordo dell'aereo papale diretto a Madrid, dove inizia da oggi il suo quarto viaggio apostolico internazionale. Leone ha spiegato ai giornalisti che incontrerà alcune vittime, ma purtroppo "è impossibile ricevere tutte quelle che lo vogliono".