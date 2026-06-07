Ucraina, drone russo colpisce un edificio nell'area di stoccaggio di Chernobyl

L'Ucraina denuncia un nuovo attacco russo contro un'infrastruttura sensibile nell'area di Chernobyl. Nella notte, secondo quanto riferito da Energoatom, un drone ha colpito un edificio situato all'interno del sito del Deposito Centralizzato del Combustibile Esaurito, provocando un incendio e danni strutturali significativi. L'impatto è avvenuto intorno alle 2:10, ora di Kiev, e ha interessato l'edificio destinato alla ricezione dei contenitori. La struttura è stata parzialmente distrutta, mentre l'onda d'urto ha causato danni anche agli edifici vicini. Le autorità ucraine hanno informato l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), che ha confermato il danneggiamento della facciata, delle finestre e delle porte dell'impianto. Nonostante l'accaduto, i livelli di radiazioni restano nella norma. Energoatom ha inoltre precisato che all'interno dell'edificio colpito non era presente combustibile nucleare esaurito. L'Aiea ha annunciato che una propria squadra visiterà il sito per valutare direttamente l'entità dei danni.