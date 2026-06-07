Ucraina, drone russo colpisce un edificio nell'area di stoccaggio di Chernobyl
"Un missile Shahed ha colpito uno degli edifici del deposito di combustibile esaurito. Un attacco estremamente vile" così il presidente ucraino Zelensky
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L'Ucraina denuncia un nuovo attacco russo contro un'infrastruttura sensibile nell'area di Chernobyl. Nella notte, secondo quanto riferito da Energoatom, un drone ha colpito un edificio situato all'interno del sito del Deposito Centralizzato del Combustibile Esaurito, provocando un incendio e danni strutturali significativi. L'impatto è avvenuto intorno alle 2:10, ora di Kiev, e ha interessato l'edificio destinato alla ricezione dei contenitori. La struttura è stata parzialmente distrutta, mentre l'onda d'urto ha causato danni anche agli edifici vicini. Le autorità ucraine hanno informato l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), che ha confermato il danneggiamento della facciata, delle finestre e delle porte dell'impianto. Nonostante l'accaduto, i livelli di radiazioni restano nella norma. Energoatom ha inoltre precisato che all'interno dell'edificio colpito non era presente combustibile nucleare esaurito. L'Aiea ha annunciato che una propria squadra visiterà il sito per valutare direttamente l'entità dei danni.
Preoccupazione resta alta
Il direttore generale dell'Aiea, Rafael Grossi, ha definito l'accaduto "fonte di profonda preoccupazione", ricordando che nelle vicinanze dell'edificio colpito sono conservate grandi quantità di materiale nucleare. Grossi ha ribadito che gli attacchi contro strutture di questo tipo sono "del tutto inaccettabili" e rappresentano una violazione dei principi fondamentali della sicurezza nucleare in tempo di guerra. Duro anche il commento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha denunciato l'azione russa attraverso il suo canale Telegram. "Oggi, i russi hanno nuovamente colpito un territorio strategico intorno alla centrale nucleare di Chernobyl. Il missile Shahed ha colpito uno degli edifici del Deposito Centralizzato di Combustibile Esaurito. Un'infrastruttura di estrema importanza. Un attacco russo estremamente vile", ha affermato il leader ucraino. Zelensky ha comunque precisato che, al momento, "non si registrano superamenti dei limiti di radioattività di fondo", sottolineando che la situazione resta sotto controllo dal punto di vista della sicurezza ambientale.
Zelesnky a Londra per incontrare Starmer, Macron e Merz
Nel frattempo Zelensky è a Londra per una serie di incontri con il primo ministro britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Secondo quanto comunicato dall'Eliseo, i tre leader europei si riuniranno inizialmente senza la presenza del presidente ucraino, che si unirà successivamente ai colloqui. Sul tavolo ci saranno il sostegno all'Ucraina, l'aumento della pressione sulla Russia e gli sviluppi delle iniziative diplomatiche finalizzate a una pace duratura.
Attacchi ucraini in Crimea e nella regione di Bryansk: 4 bambini feriti
Nelle stesse ore proseguono anche le operazioni ucraine in territorio controllato o amministrato dalla Russia. Nella regione russa di Bryansk, secondo le autorità locali, un drone avrebbe colpito una automobile civile nel villaggio di Belaya Beryozka. Il governatore ad interim Yegor Kovalchuk ha riferito che nell'attacco sono rimasti feriti quattro bambini e un adulto. Mosca sostiene inoltre che durante la notte siano stati lanciati 95 droni contro diverse regioni del Paese, inclusa quella della capitale. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che tutti i velivoli sarebbero stati intercettati. Intanto, in Crimea un deposito petrolifero nella città di Yedi Quyu sarebbe stato colpito durante un attacco aereo, provocando un incendio. Secondo fonti filo-ucraine, i droni di Kiev avrebbero preso di mira anche infrastrutture energetiche e ferroviarie nelle regioni di Lugansk e Donetsk.
Offensiva russa su Zaporizhzhia, blackout parziale
La pressione militare russa continua anche nella regione di Zaporizhzhia. Durante la notte una serie di attacchi con droni ha provocato interruzioni dell'energia elettrica in alcune aree della città, causando un blackout parziale. A riferirlo è stato il capo dell'Amministrazione militare regionale, Ivan Fedorov. Secondo le autorità locali, i raid non si sono limitati alle ore notturne ma sono proseguiti anche nel corso della mattinata. Le squadre tecniche sono al lavoro per ripristinare i servizi essenziali e valutare i danni alle infrastrutture colpite.