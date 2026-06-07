Zelensky vola a Londra per incontrare Starmer, Macron e Merz

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy sarà domenica a Londra per incontrare il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz e discutere della guerra d'invasione russa. "Questa riunione consentirà di proseguire lo stretto coordinamento sulla comune agenda di sostegno all'Ucraina e di rafforzamento della pressione sullo sforzo bellico russo, mentre la Russia, in una situazione di fallimento militare, economico e strategico, continua ostinatamente e senza successo la sua offensiva sul fronte in una guerra sanguinosa", ha reso noto l'Eliseo venerdì scorso. "L'incontro permetterà inoltre di fare il punto sui lavori avviati a favore di una pace giusta e duratura in Ucraina e nel continente europeo, in particolare nel quadro della Coalizione dei volenterosi". Starmer, Macron e Merz si riuniranno dapprima da soli e poi, alle 18:30 (ora italiana), si unirà a loro Zelensky.