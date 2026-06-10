Giorgia Meloni: "Emergenza demografica, rischio tenuta Stato sociale" | "L'Italia non è la Repubblica delle banane, le regole si rispettano"

La premier ha inoltre spiegato che il governo si è mosso per contrastare il "fenomeno odioso delle attività 'apri e chiudi', ovvero quelle attività molto spesso gestite da extracomunitari che eludono il fisco aprendo e chiudendo in breve tempo, non pagando le tasse, poi chiudendo e riaprendo sotto un altro nome. Finora ne abbiamo chiuse d'ufficio 24mila, un risultato importante per lo Stato, ma certamente più importante per gli imprenditori onesti di questa nazione che pagano le tasse e non meritano di subire la concorrenza sleale di chi magari, dopo essere entrato illegalmente in Italia, si mette pure a farci concorrenza sleale. Non si può fare perché il messaggio che vogliamo lanciare a tutti è che questa non è la Repubblica delle banane. Qui si rispettano le regole".