Russia, l'ambasciatore in Italia contro "gli alti Colli romani" che accusano Mosca

"Posso affermare con fermezza che queste accuse non corrispondono assolutamente al vero: sono una palesi falsità. I fatti testimoniano l'esatto opposto", ha dichiarato Paramonov. L'ambasciatore ha poi difeso l'operazione militare russa in Ucraina, definendola "una risposta alla guerra ibrida dell'Occidente contro la Russia".



Secondo Paramonov, Mosca reagisce ai tentativi di limitare le proprie "capacità di sviluppo sovrano", di minare i suoi "legittimi interessi politici ed economici", di destabilizzare l'assetto interno e di relegare la Russia "ai margini della storia mondiale". "Tutto ciò è oggettivamente impossibile. Non lo permetteremo mai", ha aggiunto il diplomatico.