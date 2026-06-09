Da Milano a Tokyo in bici, l'avventura di un 32enne milanese: "Un'esperienza che ricorderò per sempre"

Qualche aneddoto finora?

Quando sono stato ospite dai vigili del fuoco di Kocaeli, è successa una cosa che mi ha commosso particolarmente. Erano le dieci e mezza di sera, avevo trovato ospitalità ma in un paesino sulla collina difficile da raggiungere, specialmente a quell’ora. Quindi, avevo deciso di andare a mettere la tenda sulla spiaggia. Sulla strada, ho incontrato la stazione dei vigili del fuoco, ho spiegato la situazione e mi hanno accolto immediatamente. Mi hanno dato da mangiare, mi hanno dato un letto dove dormire, e, a un certo punto, uno di loro ha tirato fuori una coperta della Croce Rossa Italiana. Questa cosa mi ha stupito. E allora mi hanno raccontato che nel 1999, in quelle zone, c'è stato un terremoto. Gli italiani e la Croce Rossa hanno dato un enorme aiuto. Loro, quindi, hanno conservato questa coperta e sono estremamente riconoscenti al nostro Paese. Ospitandomi, e facendomi dormire con quella coperta, è stato come se volessero ricambiare l'aiuto dato dall'Italia. Un gesto che ho apprezzato tantissimo.

