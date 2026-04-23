Dal Cremonese a Dakar in bici, 4.300 chilometri per raccogliere fondi per una scuola africana

Partito il due aprile scorso, Mangiacotti ha tagliato il traguardo in anticipo rispetto al programma: venti giorni di pedalata, nove nel deserto del Sahara. "E attraversare il deserto del Marocco e della Mauritania è stata veramente dura", racconta. "Il vento soffiava a 45-50 chilometri orari, era difficile staccare le mani dal manubrio. La sabbia fa male, è fastidiosa". Come lo è il caldo: "La temperatura ha toccato i 43 gradi. Ma regalare il mio tempo per una causa nobile mi ha dato le energie per proseguire. Ammetto di avere pianto diverse volte, ma lungo il cammino ho incontrato gente che non ha nulla e questo mi ha fatto capire ancora di più che sono un uomo fortunato, che non ho il diritto di lamentarmi".