Attraversano l'Oceano Pacifico a remi: l'avventura da record di due giovani inglesi

Il viaggio è iniziato subito con una difficoltà. Infatti, la partenza vera e propria non è avvenuta il 5 maggio, bensì il 9 aprile, dopo anni di lavoro e preparativi. Tuttavia, pochi giorni dopo, il timone della barca si è rotto e quello di riserva aveva un difetto di fabbricazione. Così le giovani sono tornate indietro (un loro amico che si trovava nell'Oceano per una traversata a vela in solitario è andato a prenderle dopo una settimana e le ha riportate a rimorchio in Perù). Una volta terminata la riparazione, sono ripartite.