Attraversa l’oceano Atlantico a remi: l’impresa solitaria di Lorenzo Barone

Il rientro sulla terraferma è stato straniante. Dopo più di un mese circondato solo dall’oceano, Barone racconta di sensazioni amplificate. Dai colori brillanti della giungla agli odori pungenti della terra bagnata, tutto è travolgente rispetto alla vastità uniforme della distesa atlantica. Un mondo opposto a quello appena attraversato, con le onde violente e placide dell'oceano che ormai sono solo un ricordo. Sui social in molti seguivano da più di un mese le varie geo-localizzazioni della piccola imbarcazione senza remi. Tra i messaggi di sostegno, anche quello di Lorenzo Jovanotti, che ha ricondiviso sui social l’annuncio dell’arrivo scrivendo: “Sei una meraviglia”.