Alto Adige, escursionista precipita mentre cammina e muore

Un escursionista ha perso la vita, mentre si stava recando a una cascata di ghiaccio nella zona di Merano 2000, in Alto Adige. Si tratta di un ice climber, che era in compagnia di un amico: è precipitato lungo la via di accesso denominata Katzenleiter, la "scala dei gatti". Secondo quanto ricostruito, la vittima sarebbe precipitata e morta sul colpo. L'allarme è scattato nella mattinata di venerdì 23 gennaio, intorno alle 7.40. Sul posto sono intervenuti gli operatori del soccorso alpino Cnsas, come anche quello dell'Avs e il Sagf della Guardia di finanza di Merano, con l'ausilio dell'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites, ma l'uomo era ormai deceduto.