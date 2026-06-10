Caro estate, famiglie sotto pressione: vacanze, bollette e spesa fanno volare i costi

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Nel 2026 l'estate rischia di trasformarsi in una stagione particolarmente impegnativa per i bilanci delle famiglie italiane. A fotografare la situazione è il nuovo rapporto realizzato da Facile.it e Consumerismo No Profit. Dalle bollette elettriche ai trasporti, passando per alloggi, assicurazioni, alimentari e tempo libero, il denominatore comune è l'aumento dei costi. Il report evidenzia come le tensioni internazionali, come la guerra in Iran, abbiano avuto ripercussioni su energia e carburanti, con effetti a catena che finiscono per incidere direttamente sulle tasche dei consumatori. Anche chi non ha programmato una partenza dovrà fare i conti con maggiori esborsi tra consumi domestici, figli a casa da scuola e attività ricreative.
Vacanze sempre più care, cresce il ricorso ai finanziamenti
Se da un lato concedersi una pausa e partire continua a essere una priorità per molti italiani, dall'altra il costo delle ferie pesa sempre di più sui conti familiari. Secondo il rapporto, nei primi cinque mesi del 2026 sono stati erogati prestiti personali per circa 170 milioni di euro, con un importo medio che sfiora i 5.400 euro da restituire in quattro anni e che sono destinati proprio alle vacanze. A incidere maggiormente sono soprattutto i prezzi delle strutture ricettive. Nelle settimane centrali di agosto una settimana in un B&B o in una casa vacanza può richiedere da 800 a 1.800 euro, mentre per hotel e soluzioni di categoria superiore si superano facilmente i 2.000 euro. Le località di mare restano le più costose, ma aumenti significativi si registrano anche in montagna, nei laghi e nelle città d'arte. A crescere è inoltre l'attenzione verso le polizze viaggio. La domanda online è aumentata del 13% rispetto al 2025, segnale della volontà di proteggersi da cancellazioni, problemi sanitari o smarrimento dei bagagli. Anche in questo caso, però, i prezzi risultano in rialzo: con incrementi che in alcuni casi raggiungono il 13% rispetto all'anno precedente.
Mobilità più pesante: benzina, pedaggi e voli sotto pressione
Spostarsi durante l'estate sarà più costoso praticamente con qualsiasi mezzo. In primis per quanto riguarda i carburanti. Al 8 giugno 2026 il prezzo della benzina in modalità self risulta più alto del 13% rispetto a dodici mesi prima, mentre il diesel registra un incremento addirittura del 26%. Nel pratico significa che per andare da Milano a Bari, andata e ritorno, la spesa supera i 200 euro. Poi va aggiunto il pedaggio autostradale. Da inizio anno le principali tratte hanno registrato aumenti medi dell'1,5%, con alcune eccezioni che si avvicinano al 2%. Una novità positiva arriva però dal sistema dei rimborsi introdotto dal 1° giugno, che prevede la possibilità di ottenere il rimborso totale o parziale del pedaggio in caso di ritardi provocati dai cantieri. Non va meglio per chi sceglie l'aereo. Anche qui il costo del carburante è aumentato in modo significativo, contribuendo a mantenere elevate le tariffe soprattutto nei periodi di maggiore domanda. Anche i collegamenti marittimi registrano rincari: i prezzi dei traghetti risultano superiori di quasi il 10% rispetto all'anno scorso.
Chi resta in città non è al riparo dai rincari
Magari c'è chi preferisce scegliere un'estate a casa, in vista di un viaggio in altre stagioni, ma non per forza i costi sarebbero comunque minori. Il report evidenzia infatti come le famiglie che non partiranno dovranno comunque affrontare una lunga serie di spese aggiuntive. Sul fronte finanziario pesa l’andamento dei mutui variabili: tra marzo e giugno la rata media è già aumentata di circa 11 euro e, secondo le stime, entro la fine dell'anno potrebbe registrare un incremento complessivo vicino ai 50 euro rispetto ai livelli di inizio 2026. A crescere sono anche i costi legati al tempo libero. Eventi culturali, concerti, cinema e parchi acquatici continuano a diventare più onerosi, mentre una giornata di svago per una famiglia può facilmente superare i 100 euro. Anche la socialità pesa sempre di più sul portafoglio: una serata in pizzeria per quattro persone supera spesso i 60 euro e una cena al ristorante può arrivare fino a 200 euro. E se si optasse per un "semplice" gelato dopo cena? Ormai un cono costa mediamente tra 3 e 4 euro, ma nelle località turistiche il prezzo supera facilmente i 5 euro. Per non parlare dell'ormai noto carrello della spesa che, nell'ultimo anno, è aumentato del 2,3%.