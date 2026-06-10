Caro estate, famiglie sotto pressione: vacanze, bollette e spesa fanno volare i costi

Magari c'è chi preferisce scegliere un'estate a casa, in vista di un viaggio in altre stagioni, ma non per forza i costi sarebbero comunque minori. Il report evidenzia infatti come le famiglie che non partiranno dovranno comunque affrontare una lunga serie di spese aggiuntive. Sul fronte finanziario pesa l’andamento dei mutui variabili: tra marzo e giugno la rata media è già aumentata di circa 11 euro e, secondo le stime, entro la fine dell'anno potrebbe registrare un incremento complessivo vicino ai 50 euro rispetto ai livelli di inizio 2026. A crescere sono anche i costi legati al tempo libero. Eventi culturali, concerti, cinema e parchi acquatici continuano a diventare più onerosi, mentre una giornata di svago per una famiglia può facilmente superare i 100 euro. Anche la socialità pesa sempre di più sul portafoglio: una serata in pizzeria per quattro persone supera spesso i 60 euro e una cena al ristorante può arrivare fino a 200 euro. E se si optasse per un "semplice" gelato dopo cena? Ormai un cono costa mediamente tra 3 e 4 euro, ma nelle località turistiche il prezzo supera facilmente i 5 euro. Per non parlare dell'ormai noto carrello della spesa che, nell'ultimo anno, è aumentato del 2,3%.