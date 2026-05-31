Estate 2026, vacanze al mare sempre più costose: i prezzi degli stabilimenti balneari su del 6%

Per realizzare l'indagine, Altroconsumo ha contattato telefonicamente e in forma anonima 222 stabilimenti balneari distribuiti in 10 località italiane - Lignano, Rimini, Senigallia, Viareggio, Palinuro, Alassio, Gallipoli, Alghero, Taormina-Giardini Naxos e Anzio - rilevando le tariffe applicate per la prima settimana di agosto (dal 2 all'8 agosto). Dall'analisi emerge che Taormina e Giardini Naxos registrano gli aumenti più elevati fino al 16% rispetto al 2025. Seguono Alghero (+14%) e Gallipoli (+10%). Più contenutigli aumenti nelle altre località monitorate, compresi tra il 2% e il 7%.