Lusso in Sardegna, nelle ville faraoniche da 150mila euro tra jet e concierge privati
Gli operatori del settore parlano con l'inviata di "È sempre Cartabianca": "Ci sono turisti che arrivano a spendere un milione in un mese"
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Ritardi e cancellazioni dei voli addio. Per i vacanzieri del lusso gli spostamenti verso le località più esclusive della Sardegna avvengono rigorosamente via jet. "Una volta atterrati sulla pista salgono sull'elicottero parcheggiato accanto che li porta alla loro destinazione finale senza passare dal terminal", spiega a "È sempre Cartabianca" Luca Giacchetti dell'Elicompany.
In vista di un'estate ricca di incognite per gli effetti della guerra in corso nel Golfo Persico le strutture ricettive della Costa Smeralda si attrezzano per accogliere i turisti più facoltosi, dall'Italia e dall'estero, in cerca di relax. Come spiegano gli operatori del settore, i "paperoni" non si accontentano solo di soggiornare in un hotel a cinque stelle: la nuova tendenza vira verso l'affitto di ville faraoniche dove al comfort si saldano privacy e trattamenti esclusivi. "I clienti affittano ville da 150mila euro a settimana", spiega Paride Murgia di AP Luxury Services mentre mostra all'inviata del programma di Rete 4 una struttura da mille metri quadrati con affaccio panoramico sul golfo.
Dalla piscina all'area cinema fino alla zona benessere dotata di sauna e locali per massaggi a domicilio: per chi è disposto a spendere cifre elevate le strutture di pregio sono attrezzate con ogni comfort. Dopo la consegna delle chiavi subentrano i team di concierge privati pronti a esaudire (quasi) ogni richiesta. "Si tratta di un servizio operativo ventiquattro ore al giorno che si occupa di tutto, dai jet ad auto e imbarcazioni", dice il manager Andrea Attene. E rivela: "I clienti più esigenti possono arrivare a spendere un milione per un mese di vacanza".