Lusso in Sardegna, nelle ville faraoniche da 150mila euro tra jet e concierge privati

Dalla piscina all'area cinema fino alla zona benessere dotata di sauna e locali per massaggi a domicilio: per chi è disposto a spendere cifre elevate le strutture di pregio sono attrezzate con ogni comfort. Dopo la consegna delle chiavi subentrano i team di concierge privati pronti a esaudire (quasi) ogni richiesta. "Si tratta di un servizio operativo ventiquattro ore al giorno che si occupa di tutto, dai jet ad auto e imbarcazioni", dice il manager Andrea Attene. E rivela: "I clienti più esigenti possono arrivare a spendere un milione per un mese di vacanza".