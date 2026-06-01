Il nuovo Air Force One è troppo grande: gli Usa spendono oltre 320 milioni per costruire un hangar ad hoc

I documenti del Dipartimento della Difesa statunitense hanno evidenziato un primissimo problema: il nuovo Boeing 747-8 è troppo grande e troppo pesante per essere ospitato nell'hangar storico utilizzato dagli Air Force One. Nemmeno altre strutture presenti nella Joint Base Andrews, la base militare alle porte di Washington da cui operano gli aerei presidenziali, risultavano adeguate. La soluzione è unica e inevitabile: costruire una nuova mega-infrastruttura. È nato così il Presidential Aircraft Recapitalization Complex, un progetto studiato appositamente per la nuova generazione di Air Force One. Le prime stime parlavano di una spesa attorno ai 250 milioni di dollari, ma con il passare degli anni i costi sono aumentati fino a superare i 320 milioni. La struttura si sviluppa su circa 35 mila metri quadrati e rappresenta molto più di un semplice aeroporto. Il centro comprende due baie per gli aeromobili, aree di manutenzione specializzate, magazzini, uffici operativi, depositi protetti e infrastrutture dedicate alla sicurezza.