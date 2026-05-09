Aereo investe pedone in fase di decollo da Denver, rinviato il volo per Los Angeles

Un aereo della compagnia statunitense Frontier, in fase di decollo dall'aeroporto di Denver, ha investito un pedone, causando il rinvio del volo. Lo riferiscono fonti dello scalo e della stessa compagnia aerea senza specificare, al momento, la dinamica dell'incidente (avvenuto alle 23.15 ore locali) e lo stato di salute della persona colpita. Secondo quanto ricostruisce la testata Cbs, l'aereo coinvolto è un Airbus A321, con a bordo 224 passeggeri e sette membri dell'equipaggio. Subito dopo la collisione, il personale ha deciso in via precauzionale di sospendere il volo mentre i passeggeri, tutti illesi, sono stati fatti scendere con gli scivoli, come testimoniato anche da video sui social.