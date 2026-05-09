L'incidente è avvenuto poco dopo l'ora di pranzo locale del 21 marzo 2022. L'aereo decollato da Kunming e diretto a Guangzhou, si trovava a 7.900 metri dal suolo quando qualcuno ha spento i motori. Questo ha causato la disattivazione del pilota automatico, solitamente attivato dopo il decollo. Dopo un secondo, il pilota che aveva spento il motore avrebbe anche spinto in avanti la cloche dirigendo il naso del velivolo verso il basso. Avrebbe poi, sempre secondo l'indagine del Ntsb, settato le parti mobili esterne del velivolo per sfruttare al massimo la gravità e "guidare" l'aereo verso terra alla massima velocità possibile senza possibilità di recupero.