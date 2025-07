Disastro Air India, media: "Il comandante era depresso" | Lite tra piloti: "Hai abbassato tu le levette del carburante?"

L'aereo, secondo i primi accertamenti, non aveva problemi ma i motori sono stati spenti da chi era in cabina non si sa se per un gesto causale o intenzionale. Un dialogo, intercettato dalla scatola nera, rivela una lite tra i due piloti: uno avrebbe chiesto all'altro perché avesse interrotto il flusso di carburante e l'altro avrebbe risposto di non averlo fatto, mentendo al collega. Al momento del decollo, il copilota era al comando, mentre il comandante era in osservazione. Gli interruttori sono stati quindi riportati nella loro normale posizione di volo, cosa che avrebbe automaticamente avviato la riaccensione dei motori. Secondo un rapporto, un motore stava recuperando la spinta al momento dell'impatto. L'altro è stato riacceso, ma non è riuscito a recuperare la spinta.