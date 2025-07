Non solo Air India, tutti i disastri aerei causati da piloti

SilkAir Flight 185 (19 dicembre 1997) 104 vittime - Un Boeing 737 precipitò sul fiume Musi in Indonesia, dalle indagini emerse che una delle ipotesi del disastro riguardava la volontà del comandante di applicare volontariamente gli input per provocare l’impatto. Motivi ipotizzati includevano problemi finanziari e assicurazioni sulla vita, anche se le autorità indonesiane rimasero ufficialmente inconcludenti. In totale 104 persone persero la vita. Le indagini eseguite dalla National Transportation Safety Board hanno stabilito che la causa dell'incidente è stata la deliberata picchiata eseguita dal comandante con intenti suicidi. Mentre gli investigatori indonesiani dell'NTSC non hanno trovato "nessuna prova concreta" a sostegno dell'accusa di suicidio del pilota, e l'unità di controllo della potenza idraulica, precedentemente sospettata, era già stata giudicata priva di difetti dal produttore, la dichiarazione finale del NTSC era che non erano stati in grado di determinare la causa dell'incidente e quindi non era conclusivo.