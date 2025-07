Disastro Air India, Wall Street Journal: "I motori dell'aereo sono stati spenti"

Prosegue l'inchiesta sul disastro dell'Air India, l'aereo di linea diretto in Inghilterra e precipitato cinque minuti dopo il decollo dalla città indiana di Ahmedabad, con 242 persone a bordo, il 12 giugno. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, finora non sono emersi problemi con il Boeing 787 Dreamliner. Piuttosto i risultati preliminari indicherebbero che gli interruttori che controllavano il flusso di carburante ai due motori del jet fossero stati spenti, non è chiaro se intenzionalmente o accidentalmente. I piloti utilizzano gli interruttori per avviare i motori del jet, spegnerli o ripristinarli in determinate situazioni di emergenza.