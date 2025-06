Hong Kong, altro aereo Air India costretto a tornare in aeroporto per "problema tecnico"

Un Boeing 787 della Air India, partito da Hong Kong e diretto a Delhi, è tornato all’aeroporto da cui era partito dopo 61 minuti di volo per quello che un'agenzia di stampa indiana ha definito "un problema tecnico". Si tratta di un velivolo identico a quello precipitato giovedì a Ahmedabad. Dai dati disponibili su Flightaware, un sito specializzato nel tracking dei voli, si evince che dopo il decollo, il volo AI315 ha mantenuto un’altitudine di circa 7mila metri, nettamente inferiore a quella di crociera, per non più di una decina di minuti, quindi ha perso velocità e ha iniziato la sua discesa verso Hong Kong.