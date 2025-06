Disastro Air India, parla l'unico sopravvissuto: "Ero circondato da morti, ecco come mi sono salvato"

"È successo tutto così in fretta", ha detto Ramesh, aggiungendo di aver riportato "lesioni da impatto" al petto, agli occhi e ai piedi. "Quando mi sono alzato, c'erano corpi tutt'intorno a me. Ero spaventato. C'erano pezzi dell'aereo. Qualcuno mi ha afferrato, mi ha messo su un'ambulanza e mi ha portato in ospedale", ha raccontato il superstite.



Ha detto anche di vivere a Londra da 20 anni e di trovarsi in India con il fratello Ajay Kumar Ramesh, di cui non ha notizie. Il 40enne che ha conservato il suo biglietto d'imbarco, la cui foto è finita sui media, sedeva al posto 11A, vicino a un'uscita di emergenza del Boeing 787. Questo potrebbe averne permesso la miracolosa sopravvivenza.