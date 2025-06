Sono state disposte in India ispezioni extra su tutti i Boeing 787-8 e 787-9 Dremliner dal 15 giugno "fino a nuovo ordine". Dopo la sciagura aerea in cui sono morte 300 persone, le indagini sui velivoli saranno effettuate prima dell'autorizzazione al decollo dal Paese su ordine dell'ente dell'aviazione civile indiana (Dgca). L'aereo, partito da Ahmedabad in direzione Londra, è precipitato tra le case pochi secondi dopo il decollo.