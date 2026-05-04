Le autorità cinesi, attraverso la Civil Aviation Administration of China (Caac), non hanno mai pubblicato un rapporto completo sull'incidente. Nel 2025, il silenzio è stato giustificato con motivi di sicurezza nazionale e stabilità sociale. Anche organismi internazionali come l'Icao e gli investigatori americani dell'Ntsb hanno evitato commenti diretti, rimandando ogni comunicazione a Pechino. Nonostante le nuove rivelazioni, il quadro resta parziale perché mancano ancora le registrazioni del Cockpit Voice Recorder, che potrebbero chiarire cosa sia realmente accaduto a bordo negli ultimi istanti.