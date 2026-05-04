MORIRONO 132 persone

Aereo caduto in Cina, il rapporto: "Motori spenti in volo e cloche in avanti"

I dati del Flight Data Recorder raccontano una sequenza drammatica sul disastro del Boeing 737 della China Eastern che precipitò nel 2022

04 Mag 2026 - 08:28
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Una nuova analisi basata su documenti statunitensi getta luce sull'aereo caduto in Cina il 21 marzo 2022. Il Boeing 737 della China Eastern, con 132 persone a bordo, si sarebbe schiantato dopo lo spegnimento deliberato di entrambi i motori durante la fase di crociera. Un'ipotesi che, a distanza di oltre quattro anni, assume sempre più consistenza per far luce sul disastro aereo. Come riporta Il Corriere della Sera, i dati del Flight Data Recorder raccontano una sequenza drammatica: a circa 8.800 metri di quota, i motori furono disattivati passando da run a cutoff.

La tragedia dell'aereo caduto

 In seguito alla disattivazione dei motori, l'aereo fu configurato per una discesa rapida e spinto in picchiata: l'assetto diventò sempre più instabile, il rollio irregolare fino a un'inclinazione estrema. Non emergono tentativi di recupero: la pressione sulla cloche risulta costantemente "in avanti", segno di una volontà precisa di accelerare la discesa. Nel giro di pochi minuti, il velivolo raggiunse velocità impressionanti, fino a superare i 1.100 km/h, ben oltre i limiti strutturali. L'ultimo segnale registrato indica oltre 1.000 km/h a circa 3.300 metri di altitudine. Alle 14:23 locali, l'aereo si schiantò contro una collina nei pressi di Wuzhou, senza lasciare scampo a passeggeri ed equipaggio.

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Il mistero in cabina

 Resta ancora irrisolta la domanda centrale: chi ha compiuto il gesto? Il comandante, il primo ufficiale o il secondo ufficiale? Le autorità non hanno fornito risposte definitive. Tuttavia, gli esperti escludono guasti tecnici: a quella quota, sostengono, sarebbe stato possibile recuperare il controllo del velivolo. Tutti gli elementi puntano verso un'azione intenzionale.

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Le autorità cinesi, attraverso la Civil Aviation Administration of China (Caac), non hanno mai pubblicato un rapporto completo sull'incidente. Nel 2025, il silenzio è stato giustificato con motivi di sicurezza nazionale e stabilità sociale. Anche organismi internazionali come l'Icao e gli investigatori americani dell'Ntsb hanno evitato commenti diretti, rimandando ogni comunicazione a Pechino. Nonostante le nuove rivelazioni, il quadro resta parziale perché mancano ancora le registrazioni del Cockpit Voice Recorder, che potrebbero chiarire cosa sia realmente accaduto a bordo negli ultimi istanti. 

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