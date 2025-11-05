Kentucky, aereo cargo si schianta vicino all'aeroporto di Louisville: "diversi feriti" | L'incendio e le colonne di fumo visibili a chilometri di distanza

© Afp
Un aereo cargo del servizio postale UPS si è schiantato nella città di Louisville, nel Kentucky, poco dopo il decollo, provocando diversi feriti. Il cargo era diretto a Honolulu, alle Hawaii. L'impatto ha provocato un violento incendio, con colonne di fumo visibili a distanza. Le squadre dei vigili del fuoco e i mezzi di soccorso sono accorsi immediatamente per contenere le fiamme e assistere i feriti. L'aeroporto di Louisville è sede del Worldport, il più grande hub globale di UPS, dove ogni giorno vengono gestiti milioni di pacchi destinati a tutto il mondo. Al momento non è chiaro se l'incidente abbia coinvolto anche le infrastrutture aeroportuali o personale di terra. A bordo del velivolo si trovavano tre persone.
Secondo le prime ricostruzioni, l'aereo si sarebbe schiantato pochi istanti dopo il decollo dalla pista principale dell'aeroporto di Louisville. Il cargo, un velivolo utilizzato quotidianamente per le rotte intercontinentali di UPS, avrebbe improvvisamente perso quota, impattando al suolo e innescando un vasto incendio. Al momento non è stato diffuso un bilancio ufficiale dei feriti. Le autorità hanno provveduto a chiudere temporaneamente alcune aree dello scalo per consentire le operazioni di spegnimento e bonifica.
L'aeroporto di Louisville è sede del Worldport, il più grande hub logistico di UPS nel mondo. Ogni giorno vi transitano milioni di pacchi diretti verso centinaia di destinazioni internazionali. L'impatto del cargo ha generato preoccupazione non solo per le vittime, ma anche per le ripercussioni operative sull'intera catena di smistamento della compagnia. Le autorità locali hanno dichiarato che le attività di volo sono state parzialmente sospese, mentre le unità antincendio e il personale di emergenza continuano a lavorare per garantire la sicurezza dell'area e prevenire eventuali esplosioni o crolli.
La Federal Aviation Administration (Faa) ha reso noto che l'inchiesta sull'incidente è stata affidata al National Transportation Safety Board, l'agenzia federale statunitense incaricata di indagare sugli incidenti aerei. In una nota, la Faa ha precisato che saranno analizzati i dati radar, le registrazioni radio e le comunicazioni con la torre di controllo per ricostruire la sequenza degli eventi. Tra le ipotesi al vaglio vi sarebbero un guasto tecnico durante la fase di decollo o un problema ai motori, ma al momento nessuna causa è stata confermata. Le autorità hanno invitato alla cautela in attesa dei primi risultati ufficiali dell'indagine.
L'aeroporto internazionale di Louisville, pur essendo uno degli scali più trafficati degli Stati Uniti per volume di merci, vanta standard di sicurezza tra i più elevati del settore. In passato si sono verificati solo rari incidenti legati a voli cargo. L'ultimo episodio, però, riaccende tuttavia l'attenzione sulla sicurezza del trasporto aereo merci e sulla manutenzione dei velivoli impiegati per le tratte intercontinentali. La UPS ha espresso in una nota la propria vicinanza ai dipendenti coinvolti e ha confermato la piena collaborazione con le autorità per accertare le cause dello schianto.