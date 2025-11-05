Kentucky, aereo cargo si schianta vicino all'aeroporto di Louisville: "diversi feriti" | L'incendio e le colonne di fumo visibili a chilometri di distanza

Un aereo cargo del servizio postale UPS si è schiantato nella città di Louisville, nel Kentucky, poco dopo il decollo, provocando diversi feriti. Il cargo era diretto a Honolulu, alle Hawaii. L'impatto ha provocato un violento incendio, con colonne di fumo visibili a distanza. Le squadre dei vigili del fuoco e i mezzi di soccorso sono accorsi immediatamente per contenere le fiamme e assistere i feriti. L'aeroporto di Louisville è sede del Worldport, il più grande hub globale di UPS, dove ogni giorno vengono gestiti milioni di pacchi destinati a tutto il mondo. Al momento non è chiaro se l'incidente abbia coinvolto anche le infrastrutture aeroportuali o personale di terra. A bordo del velivolo si trovavano tre persone.