Disastro sfiorato a Nizza: aereo atterra sulla pista occupata, velivoli si evitano per soli 3 metri

Un errore in fase di atterraggio ha rischiato di trasformarsi in tragedia all'aeroporto di Nizza. Un velivolo passeggeri, in arrivo dallo scalo di Londra Gatwick, ha imboccato la pista sbagliata, sovrapponendosi alla traiettoria di un altro aereo fermo in attesa di decollare. Solo una manciata di metri ha separato i due mezzi da una collisione potenzialmente catastrofica. L'ente francese per la sicurezza aerea (BEA) ha classificato l'episodio come "serious incident" e ha avviato un'indagine. I dati ADS‑B raccolti da Flightradar24 e confermati da fonti giornalistiche parlano di una distanza verticale di circa 50 piedi al momento dell'incrocio. La manovra di go-around, eseguita in pochi secondi, ha scongiurato lo scontro. Il secondo velivolo è stato poi riportato al gate e il volo successivamente cancellato. Restano da chiarire le responsabilità e il ruolo del controllo traffico aereo.