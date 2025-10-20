Aereo cargo esce di pista a Hong Kong: due morti

Due persone sono morte dopo che un aereo cargo è uscito dalla pista nord dell'aeroporto internazionale di Hong Kong colpendo un veicolo del servizio di terra e precipitando parzialmente in mare. Il volo EK9788, un Boeing 747 cargo della Air ACT operato da Emirates e proveniente da Dubai, è uscito di pista durante l'atterraggio e, secondo la polizia, avrebbe investito il veicolo scagliandolo in mare. Le vittima avevano 30 e 41 anni. Illesi i quattro i membri dell'equipaggio del volo.