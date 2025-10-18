Air China, fiamme su un volo: prende fuoco una batteria al litio

L'aereo, che da Hangzhou era diretto verso la Corea del Sud, è stato costretto a un atterraggio d'emergenza. L'incendio si è sviluppato in una cappelliera
Un volo di Air China ha dovuto fare un atterraggio di emergenza dopo che una batteria al litio ha preso fuoco spontaneamente in un bagaglio a mano. Lo comunica la compagnia in un post sul social network cinese Weibo. L'aereo, che dalla città di Hangzhou, nella Cina orientale, era diretto a Incheon, in Corea del Sud, è stato dirottato a Shanghai.
Le fiamme sono partite da una cappelliera. "L'equipaggio ha immediatamente gestito la situazione secondo le procedure e nessuno è rimasto ferito", si legge nel comunicato diffuso dopo l'incidente. Alcune immagini pubblicate da Jimu News mostrano fumo e fiamme che fuoriescono dalla cappelliera e un passeggero che cerca di spegnere l'incendio.