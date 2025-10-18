Air China, fiamme su un volo: prende fuoco una batteria al litio

Le fiamme sono partite da una cappelliera. "L'equipaggio ha immediatamente gestito la situazione secondo le procedure e nessuno è rimasto ferito", si legge nel comunicato diffuso dopo l'incidente. Alcune immagini pubblicate da Jimu News mostrano fumo e fiamme che fuoriescono dalla cappelliera e un passeggero che cerca di spegnere l'incendio.