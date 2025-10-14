Napoli, atterraggio d'emergenza per un volo Sharm-Roma | A bordo c'era la stampa dopo il vertice su Gaza

Un aereo della compagnia Wizz Air, proveniente da Sharm el-Sheikh e diretto a Roma, è stato costretto a un atterraggio di sicurezza all'aeroporto di Napoli a causa della sospetta fuoriuscita di fumo all'interno della stiva. A bordo del velivolo c'erano turisti e diversi cronisti e operatori della stampa che avevano seguito il "Summit for peace" per la tregua a Gaza. I vigili del fuoco hanno effettuato i controlli nella stiva e i passeggeri sono stati fatti scendere dall'aereo.