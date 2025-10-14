Napoli, atterraggio d'emergenza per un volo Sharm-Roma | A bordo c'era la stampa dopo il vertice su Gaza

Durante il volo, è stata segnalata la sospetta fuoriuscita di fumo all'interno della stiva. I vigili del fuoco sono intervenuti a bordo del velivolo
© Ansa
Un aereo della compagnia Wizz Air, proveniente da Sharm el-Sheikh e diretto a Roma, è stato costretto a un atterraggio di sicurezza all'aeroporto di Napoli a causa della sospetta fuoriuscita di fumo all'interno della stiva. A bordo del velivolo c'erano turisti e diversi cronisti e operatori della stampa che avevano seguito il "Summit for peace" per la tregua a Gaza. I vigili del fuoco hanno effettuato i controlli nella stiva e i passeggeri sono stati fatti scendere dall'aereo.
Alcuni passeggeri dell'Airbus A321neo hanno riferito di aver sentito uno "scoppio" provenire dalla stiva, mentre altri hanno detto di aver avvistato del "fumo".
Analizzando la rotta su Flightradar24, pare che l'aereo abbiamo iniziato ad avere problemi mentre era in volo tra Puglia e Basilicata. Si nota infatti una discesa veloce, da 10.363 a 3.962 metri di quota in appena otto minuti.