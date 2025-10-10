Carburante agli sgoccioli, aereo Ryanair partito da Pisa effettua un atterraggio di emergenza a Manchester

Il nostro volo era fissato alle 16.15 da Pisa”, ha raccontato ancora Marchi, “ma subito sono iniziati i problemi. C’erano le proteste pro Gaza e gli attivisti hanno occupato l’aeroporto. Alla fine, siamo riusciti a partire, dopo un’oretta”. Ma sul Regno Unito, soprattutto sulla Scozia e sul nord dell’Inghilterra, si era abbattuta la tempesta Amy con piogge e venti violenti. "Eravamo tutti scettici, come passeggeri, sull’eventualità di partire visto il forte maltempo”, ha spiegato Marchi. “Alla fine, siamo arrivati sopra Glasgow ma atterrare è stato impossibile, e subito ci siamo spaventati a morte tutti. L'aereo ballava, noi passeggeri saltavamo, il primo tentativo di atterraggio è stato abortito quasi subito dal pilota, al secondo invece siamo arrivati a pochi metri dalla pista. Anche in quel caso, però, il pilota ha dovuto rinunciare all’ultimo, a causa delle condizioni meteo proibitive”.