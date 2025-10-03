Usa, due aerei Delta si scontrano all'aeroporto LaGuardia di New York

Due aerei Delta si sono scontrati sulla pista di rullaggio dell'aeroporto LaGuardia di New York. L'ala di un velivolo si è schiantata contro i finestrini della cabina di pilotaggio dell'altro: una persona e un'assistente di volo sono rimasti feriti. Entrambi i velivoli coinvolti nella "collisione a bassa velocità" erano jet regionali CRJ-900. Il volo 5047 era appena arrivato da Charlotte, North Carolina, quando l'ala del 5155, in partenza per Roanoke, Virginia, ha colpito il muso del loro aereo.