Mondo
Ci sono due feriti

Usa, due aerei Delta si scontrano all'aeroporto LaGuardia di New York

03 Ott 2025 - 00:51
© Ansa

© Ansa

Due aerei Delta si sono scontrati sulla pista di rullaggio dell'aeroporto LaGuardia di New York. L'ala di un velivolo si è schiantata contro i finestrini della cabina di pilotaggio dell'altro: una persona e un'assistente di volo sono rimasti feriti. Entrambi i velivoli coinvolti nella "collisione a bassa velocità" erano jet regionali CRJ-900. Il volo 5047 era appena arrivato da Charlotte, North Carolina, quando l'ala del 5155, in partenza per Roanoke, Virginia, ha colpito il muso del loro aereo.

