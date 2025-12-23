Turchia: "Perso contatto con l'aereo del capo di stato maggiore libico dopo il decollo"

Le autorità turche hanno perso il contatto radar con un Falcon con a bordo cinque persone tra cui il capo di stato maggiore dell'esercito libico, generale Mohammed Al-Haddad, dopo il decollo da Ankara. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno turco, Ali Yerlikaya, su X. L'aereo era diretto a Tripoli e "il contatto è stato perso alle 20.52" ora locale, ha aggiunto il ministro ripreso da Hurriyet. "Alle 20.52 (le 18.52 in Italia) di stasera è stato perso il contatto con il jet privato Falcon 50, numero di coda 9H-DFJ, decollato dall'aeroporto di Ankara Esenboga alle 20.10 per Tripoli. Una richiesta di atterraggio d'emergenza è stata ricevuta nei pressi di Haymana. Tuttavia, il contatto con l'aereo non è stato successivamente ripristinato", ha aggiunto il ministro turco.