Da Sarvarov a Dugina, la lunga scia di attentati contro ufficiali e fedelissimi di Putin

Il 20 agosto 2022 Darya Dugina, figlia di Alexander Dugin - ideologo e nazionalista pro-guerra vicino al presidente russo Putin - viene uccisa da un'autobomba nella regione di Mosca. Come riportato dall'agenzia Tass, a esplodere è stata "una Toyota Land Cruiser Prado, vicino al villaggio di Velyki Vyazomy, alla periferia di Mosca". Dopo la deflagrazione, come raccontato dai testimoni, l'auto si è rovesciata ed è finita fuori strada. Il corpo carbonizzato (e irriconoscibile) della vittima è stato recuperato dai soccorritori giunti sul posto. In alcuni video diffusi allora in Rete, si vedeva Dugin disperato, con le mani nei capelli, a pochi metri dall'auto in fiamme. L'obiettivo dell'attentato, secondo fonti di intelligence, potrebbe essere stato lo stesso Dugin.