Ucraina, Witkoff: "Con Kiev incontro produttivo a Miami" | Mosca: "Trilaterale con Washington e Kiev non in considerazione"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.398. L'esercito ucraino sta contrastando un tentativo di sfondamento russo nella regione di Sumy. Sono in corso combattimenti nel villaggio di Grabovske. Lo riferisce il dipartimento delle comunicazioni delle forze armate di Kiev. Secondo il capo del dipartimento, Viktor Tregubov, le truppe russe avrebbero rapito oltre 50 civili. Intanto, l'inviato di Mosca ai colloqui a Miami sull'Ucraina, Kirill Dmitriev, ha definito costruttivi i colloqui con l'inviato presidenziale statunitense Steve Witkoff e Jared Kushner". Commentando una dichiarazione del direttore dell'intelligence nazionale statunitense, Tulsi Gabbard, il funzionario ha poi però inasprito i torni. "Il Deep State sta cercando di scatenare la terza guerra mondiale alimentando la paranoia anti-russa nell'Unione europea e nel Regno Unito". Secondo il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, l'ipotesi di mantenere un incontro trilaterale tra rappresentanti di Mosca, Washington e Kiev "non è finora stata discussa seriamente e non è al momento presa in considerazione". Volodymyr Zelensky ha affermato che Washington ha proposto un incontro tra Stati Uniti, Ucraina e Russia a Miami.